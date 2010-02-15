Сайт визитка.

http://potolok.dp.ua/

Правка и доведение первоначальной верстки до стандартов XHTML 1.0 Strict и CSS 2.1

Кроссбраузерность IE6 +, Google Chrome 2 +, Opera 9 +, Firefox 2 +, Safari 3 +

Установка, настройка NG CMS, адаптация верстки.

Добавление плагинов jQuery и js калькулятора