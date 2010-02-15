Сайт визитка.

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Сайты «под ключ»
Добавлена119 просмотров
14 лет назад
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Правка и доведение первоначальной верстки до стандартов XHTML 1.0 Strict и CSS 2.1
Кроссбраузерность IE6 +, Google Chrome 2 +, Opera 9 +, Firefox 2 +, Safari 3 +
Установка, настройка NG CMS, адаптация верстки.
Добавление плагинов jQuery и js калькулятора