Сайт - визитка для адвоката. Главная страница.

Сайт - визитка для адвоката. Для сайта был разработан простой и строгий дизайн, согласно пожеланиям заказчика. На главной странице находится вступительное слово, имеется страница "Обо мне", а также прас-лист с расценками на услуги адвоката. На странице "Контакты" есть карта, на которой указано расположение оффиса.