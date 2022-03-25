Сайт-визитка для компании - Three sisters transpor

https://threesisterstransport.com/TST - ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ГРУЗОВЫХ БРОКЕРОВ.Проблемы :1. Компания имея серьезный опыт работы, отличную деловую репутацию, большой объем успешно выполненных заказов - хочет сделать редизайн своего сайта (устарел). Решения :1. Современный, адаптивный Сайт-визитка с Wow эффектами по трендам 2022 года.2. UI/UX дизайн (с продуманной логикой экранов и страниц).3. Удобная админ-панель для редактирования всего контента.4. Оптимизация и тестирование Сайт-визитки (готовый продукт).Результат :Современный и удобный Сайт-визитка, 6 успешных сделок - за 2 месяца.