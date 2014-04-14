Сайт визитка фирмы по услугам бурения скважин

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Классический вариант ресурса соответсвующий направлению "сайт визитка".
Центральный баннер "отзывчивый", меняет размер в соответствии с размерами окна. Сайт адаптивный дизайн, страницы переверстываются под любое устройство (планшет, смартфон, ноутбук). Для просмотра данной функции достаточно изменить размер браузерного окна (по ширине) на мониторе.