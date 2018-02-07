Сайт-визитка – Фотолюминесцентные планы эвакуации
Добавлена360 просмотров
6 лет назад
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Дизайн: Уникальный
Движок: WordPress
Заказчик: oleg02
Выполненные работы:
- Разработка персонального дизайна под направление организации
- Установка, настройка системы управления сайтом
- Адаптивная верстка дизайна с последующей интеграцией в CMS
- Полная оптимизация сайта