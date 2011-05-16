Сайт-визитка Игоря Майорова

http://mayerov.com/

Если Ваша душа уходит от истинного пути и Вы не знаете что с этим делать?!

Если уверенны, что Вам мешают жить?!

Если даже не знаете почему всё так плохо в Вашей жизни?!

Зайдите на сайт к Игорю Майорову http://mayerov.com/

И сразу же можете ему написать или позвонить.

See:

http://mayerov.com/

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16 Мая, 2011

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