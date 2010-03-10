Сайт-визитка мебельной фирмы

Разработка сайта фирмы, занимающейся производством мебели и столярных изделий.

CMS WordPress

Сайт выполнен в виде каталога производимой продукции.

На главной странице размещен слайдер самых популярных разделов каталога.

Основной акцент сделан на визуальном представлении продукции в виде галереи.

На сайте также встроена Google Map и страница контактов.