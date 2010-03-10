Сайт-визитка мебельной фирмы
Сайты «под ключ»
Добавлена381 просмотр
14 лет назад
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Разработка сайта фирмы, занимающейся производством мебели и столярных изделий.
CMS WordPress
Сайт выполнен в виде каталога производимой продукции.
На главной странице размещен слайдер самых популярных разделов каталога.
Основной акцент сделан на визуальном представлении продукции в виде галереи.
На сайте также встроена Google Map и страница контактов.