Сайт визитка ООО "Транспромсервис"

http://transpromservis.kiev.ua/

ООО "Транспромсервис"

О сайте:

За время деятельности с 1998 года, компания развивалась в двух направлениях:

- строительство жилых зданий и сооружений;

- монтаж внешних инженерных сетей и коммуникаций.

Приобрели большой опыт в исполнении проектных, строительных и монтажных работ практически любой сложности.

Материально-техническая база инженерного управления постоянно пополняется специальным оборудованием и техникой. Высокая квалификация и профессионализм наших специалистов, использование сертифицированной продукции, организация производства монтажных работ согласно действующих нормативно-технических документов, позволяет нам давать гарантии на весь спектр выполненных работ.

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Разработано: 15 Декабря, 2010

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