Сайт визитка ООО "Транспромсервис"
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http://transpromservis.kiev.ua/
ООО "Транспромсервис"
О сайте:
За время деятельности с 1998 года, компания развивалась в двух направлениях:
- строительство жилых зданий и сооружений;
- монтаж внешних инженерных сетей и коммуникаций.
Приобрели большой опыт в исполнении проектных, строительных и монтажных работ практически любой сложности.
Материально-техническая база инженерного управления постоянно пополняется специальным оборудованием и техникой. Высокая квалификация и профессионализм наших специалистов, использование сертифицированной продукции, организация производства монтажных работ согласно действующих нормативно-технических документов, позволяет нам давать гарантии на весь спектр выполненных работ.
Посмотреть: http://transpromservis.kiev.ua/
Разработано: 15 Декабря, 2010
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