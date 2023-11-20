Сайт-визитка / презентация

Многостраничный сайт-визитка, созданный на платформе HOCOOS AI WEBSITE BUILDER.

В задачу входила адаптивная верстка с использованием html / Scss / JavaScript / flexbox / grid / Bem / gulp / webpack / animations.

Среди особенностей: многоуровневое адаптивное меню с анимацией.

Посмотреть работу:

https://vaitulevichaleh.com/example/