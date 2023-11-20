Сайт-визитка / презентация
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Многостраничный сайт-визитка, созданный на платформе HOCOOS AI WEBSITE BUILDER.
В задачу входила адаптивная верстка с использованием html / Scss / JavaScript / flexbox / grid / Bem / gulp / webpack / animations.
Среди особенностей: многоуровневое адаптивное меню с анимацией.
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