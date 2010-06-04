Сайт визитка студии современного танца ВРМ
Сайты «под ключ»
Добавлена321 просмотр
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О сайте:
Студия современного танца ВРМ — это возможность научиться танцевать «с нуля» вне зависимости от вашего возраста!
В программе для начинающих, Вы изучите следующие стили танцев: Hip-Hop, New-Style, R’n'B, Strip dance, Electric boogie, Locking, Popping, Techno, House, Tecktonik, C-walk, Latin, Freestyle, Pj-dance (go-go), Krump. Приобретенные навыки и полученный опыт от занятий в студии танца BPM позволят Вам танцевать под любую современную музыку на лучших танцполах нашей планеты!
Посмотреть: http://bpm.kiev.ua/
Разработано:
4 Июня, 2010
Использовано:
Drupal 6
Photoshop CS3