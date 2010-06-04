Сайт визитка студии современного танца ВРМ

http://bpm.kiev.ua/

О сайте:

Студия современного танца ВРМ — это возможность научиться танцевать «с нуля» вне зависимости от вашего возраста!

В программе для начинающих, Вы изучите следующие стили танцев: Hip-Hop, New-Style, R’n'B, Strip dance, Electric boogie, Locking, Popping, Techno, House, Tecktonik, C-walk, Latin, Freestyle, Pj-dance (go-go), Krump. Приобретенные навыки и полученный опыт от занятий в студии танца BPM позволят Вам танцевать под любую современную музыку на лучших танцполах нашей планеты!

Посмотреть: http://bpm.kiev.ua/

Разработано:

4 Июня, 2010

Использовано:

Drupal 6

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