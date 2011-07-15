Сайт визитка ТзОВ ВТП “Всесмак плюс”
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ТзОВ ВТП “Всесмак плюс”
О сайте:
ТзОВ ВТП “Всесмак плюс” засновано 15 грудня 2005 року.
Основний напрямок- гуртова торгівля маслами, спредами, сирами.
Основні постачальники- виробники продукції:
ТзОВ “Торговий дім “Решетилівський маслосирзавод”-Торгова марка “Маслівка”, “Відмінне”. Асортимент товару: спреди в монолітах по 10кг., та фасовані у пачку 200гр., в тубу- вагою по 400гр., 500гр. ТзОВ ВТП “Всесмак плюс” являється екслюзивним представником у Західному регіоні (Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Волинська, Рівненська Івано-Франківська область).
Посмотреть: http://www.vsesmak.com.ua
Разработано: 15 Октября, 2010
Использовано: Drupal 6, Photoshop CS3