Сайт визитка ТзОВ ВТП “Всесмак плюс”

http://www.vsesmak.com.ua

ТзОВ ВТП “Всесмак плюс”

О сайте:

ТзОВ ВТП “Всесмак плюс” засновано 15 грудня 2005 року.

Основний напрямок- гуртова торгівля маслами, спредами, сирами.

Основні постачальники- виробники продукції:

ТзОВ “Торговий дім “Решетилівський маслосирзавод”-Торгова марка “Маслівка”, “Відмінне”. Асортимент товару: спреди в монолітах по 10кг., та фасовані у пачку 200гр., в тубу- вагою по 400гр., 500гр. ТзОВ ВТП “Всесмак плюс” являється екслюзивним представником у Західному регіоні (Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Волинська, Рівненська Івано-Франківська область).

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Разработано: 15 Октября, 2010

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