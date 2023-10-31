Сайт з механізмом прийняття прогнозів на матчі CyberDiviner
Сайты «под ключ»
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Адаптивний, кросбраузерний сайт з мехінзмом прийняття прогнозів на матчі та формуванням рейтингу.
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