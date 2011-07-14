Сайт журнала "Всё о рукоделии"

http://orukodelii.com/

Любимые женщины и девушки!!!

Если Вы ещё не прочувствовали занятия по рукоделию или улучшаете своё мастерство в этом деле, то журнал "Всё о рукоделии" поможет в этом!

Кроме того, Вы уже сегодня можете подписаться на журнал и быть его первым подписчиком!

Разработано: 19 Май, 2011

Использовано: Photoshop CS3 Extended, Drupal CMF

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