Сайт журнала "Всё о рукоделии"
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Добавлена146 просмотров
12 лет назад
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Любимые женщины и девушки!!!
Если Вы ещё не прочувствовали занятия по рукоделию или улучшаете своё мастерство в этом деле, то журнал "Всё о рукоделии" поможет в этом!
Кроме того, Вы уже сегодня можете подписаться на журнал и быть его первым подписчиком!
Разработано: 19 Май, 2011
Использовано: Photoshop CS3 Extended, Drupal CMF
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