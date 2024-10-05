Сайта портфолио для компании

В рамках этого проекта был создан профессиональный сайт-портфолио для холдинговой компании. Сайт был построен на WordPress с использованием индивидуальной темы, разработанной для освещения работы компании, отзывов и профессиональных услуг. Раздел портфолио оснащен динамической фильтрацией, а блог интегрирован с удобной системой управления контентом для легкого обновления.

Сайт был оптимизирован для SEO и мобильной отзывчивости, благодаря чему он отлично смотрится на всех устройствах. Проект также включает в себя защищенную от спама контактную форму и интеграцию с Google Analytics для отслеживания взаимодействия с пользователями.