Сайты лендинги и логотипы.

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Занимаюсь созданием сайтов, лендингов и логотипов.Также в мою работу входит анимация и видеомонтаж. Создание сайтов кратчайшие сроки. Вот примеры моих работ:
Портфолио САЙТЫ
Сайт-визитки:
harrito.com - сайт визитка на WP, тематика: сумки
komfortel.ru - сайт визитка на WP, тематика: центр управления погодой в доме
up-video.ru - сайт визитка на WP, тематика: видеомонтаж
блоги,интернет-магазины на WordPress:
Лендинг пейдж: