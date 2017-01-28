Сайты лендинги и логотипы.

Занимаюсь созданием сайтов, лендингов и логотипов.Также в мою работу входит анимация и видеомонтаж. Создание сайтов кратчайшие сроки. Вот примеры моих работ:

Портфолио САЙТЫ

Сайт-визитки:

harrito.com - сайт визитка на WP, тематика: сумки

komfortel.ru - сайт визитка на WP, тематика: центр управления погодой в доме

up-video.ru - сайт визитка на WP, тематика: видеомонтаж

блоги,интернет-магазины на WordPress:

mychemistry.ru

mirtelevizor.ru

fototrack.ru

rumedicblog.ru

ublogru.com

knigilub.com

batteryblog.ru

travelblog24.ru

radionuclide.ru

http://www.up-top.me/

http://medmassaj.by/

Лендинг пейдж:

http://lp.bernays.ru/

http://agrarika.com/

http://zakaztkani.ru/