Сайты на Tilda

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я занимаюсь дизайном и созданием сайтов:
- лэндинги (одностраничные сайты),
- многостраничные сайты,
- интернет- магазины,
- разрабатываю логотипы.
- могу сделать квиз (небольшой онлайн опрос)
Работаю на платформе Тильда как в стандартных, так и в Зеро-блоках (уникальный дизайн).
Адаптирую сайт под все виды устройств.
Могу настроить рекламы в Гугл и Яндекс.директ или таргетированную рекламу в соцсетях.
!!! Гарантирую обратную связь на всех этапах создания, выполняю работы в срок, индивидуальный подход к каждому клиенту, качество выполню работу!!!
За портфолио и ценами обращайтесь в ЛС, буду рада сотрудничеству!
http://yakovleva-website.tilda.ws/ сайт с моим портфолио