Сайты на Tilda

Я занимаюсь дизайном и созданием сайтов:

- лэндинги (одностраничные сайты),

- многостраничные сайты,

- интернет- магазины,

- разрабатываю логотипы.

- могу сделать квиз (небольшой онлайн опрос)

Работаю на платформе Тильда как в стандартных, так и в Зеро-блоках (уникальный дизайн).

Адаптирую сайт под все виды устройств.

Могу настроить рекламы в Гугл и Яндекс.директ или таргетированную рекламу в соцсетях.

!!! Гарантирую обратную связь на всех этапах создания, выполняю работы в срок, индивидуальный подход к каждому клиенту, качество выполню работу!!!

За портфолио и ценами обращайтесь в ЛС, буду рада сотрудничеству!

http://yakovleva-website.tilda.ws/ сайт с моим портфолио