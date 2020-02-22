Сайты под ключ, лендинги, таргетированная реклама

Несколько последних кейсов: https://greenland.kiev.ua/shaggy/ - Продажа ковров в Киеве. За 2 месяца для компании заработали 3 млн чистой прибыли за счет упаковки нескольких проектов (ковры + исскуственный газон)https://elki.kiev.ua - Продажа елок в Киеве. Получили более 100 заявок за последние 2 недели декабря на покупку искусственных елок. http://shkaftilda.tilda.ws - Шкафы купе в СПБ. Средний чек - 80.000 ₽. Средняя стоимость клиента с рекламы - 5.000 ₽. В месяц с 50.000 рекламного бюджета делаем 1-1,2 млн выручки. Сейчас делаем редизайн и улучшаем структуру (еще не допиленный).

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Команда занимается Лендинговыми страницами, многостриничниками, интернет магазинами, есть СММ специалисты, таргет