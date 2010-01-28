http://www.sakura-cabinet.ru

Интернет - основная среда обитания потребителей продукции мебельной компании «Сакура». Для каждой категории товара мы разработали самостоятельный и эффективный инструмент продаж. Постепенно, один за другим появлялись интернет-магазины: www.namatrase.ru, www.nakrovati.ru, www.computer-table.ru, www.sakura-cabinet.ru и корпоративный сайт www.lazurit-mebel.ru. Нам удалось решить главные задачи успешных интернет-магазинов: удобный, быстрый поиск товара и максимально возможная конвертация посетителей. Так, из слабо заинтересованного посетителя, заглянувшего на сайт в поисках информации, при помощи грамотно составленного каталога можно сотворить покупателя, которому только и остается, что протянуть руку к телефону, набрать номер и сказать заветную фразу: «Алло... Я хочу заказать у вас офисную мебель».