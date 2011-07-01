http://egoist-salon.ru/

Салон красоты EGOIST осуществляет широкий спектр парикмахерских и косметологических услуг. Это элюминирование и лечение волос, наращивание ногтей, депиляция, наращивание шелковых ресниц и др. К Вашим услугам профессиональные косметологи, парикмахерская и солярий.

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