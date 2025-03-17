Сатурн Импэкс-Трейдинг проектирует, выпускает и устанавливает архивное
К нам обратилась компания из города Пермь, которая с 1998 года проектирует, выпускает и устанавливает архивное оборудование, используемое для хранения документации, выставочных объектов и предметов.
📌 Выявлены задачи:
- создать новый сайт на Тильде;
- сохранить логотип и цветовые решения текущего сайта;
- сделать сайт простым, удобным и конверсионным в современном дизайне.
📋 Процесс создания по этапам:
- Знакомство с проектом и бизнесом клиента, заполнение брифа;
- создание структуры и прототипирование, проработка контента;
- разработка дизайн-концепции нового сайта;
- внедрение на платформе Tilda + технические и SEO настройки.
После запуска сайта оперативно настроили и ведем контекстную рекламу радиусом охвата по всей РФ, постоянно оптимизируем расходы с подбором наиболее конверсионных поисковых запросов.