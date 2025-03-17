Сатурн Импэкс-Трейдинг проектирует, выпускает и устанавливает архивное

К нам обратилась компания из города Пермь, которая с 1998 года проектирует, выпускает и устанавливает архивное оборудование, используемое для хранения документации, выставочных объектов и предметов.

📌 Выявлены задачи:

- создать новый сайт на Тильде;

- сохранить логотип и цветовые решения текущего сайта;

- сделать сайт простым, удобным и конверсионным в современном дизайне.

📋 Процесс создания по этапам:

- Знакомство с проектом и бизнесом клиента, заполнение брифа;

- создание структуры и прототипирование, проработка контента;

- разработка дизайн-концепции нового сайта;

- внедрение на платформе Tilda + технические и SEO настройки.

После запуска сайта оперативно настроили и ведем контекстную рекламу радиусом охвата по всей РФ, постоянно оптимизируем расходы с подбором наиболее конверсионных поисковых запросов.

https://stelsat.ru/