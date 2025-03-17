СаунаМонтажСпб - строительство бань и саун под ключ

Сайт компании, специализирующейся на строительстве саун и бань для частных и коммерческих объектов, создан для демонстрации услуг, материалов, технологий и примеров работ, а также для упрощения процесса заказа консультации или расчета стоимости.

Решение: Для реализации задачи разработан стильный дизайн с элементами, отражающими тематику саун, и логичной навигацией. На сайте представлен каталог с фильтрами для выбора типа сауны (для квартиры, частного дома, коммерческого помещения), материалов (липа, ольха, кедр, термо-вагонка) и оборудования. Добавлены разделы с примерами завершенных проектов, фотогалереей, описанием этапов строительства (проектирование, изоляция, электрика, освещение) и сроками выполнения работ. Внедрены возможности записи на экскурсию по готовым объектам, бесплатной консультации и расчета стоимости. Также доступны страницы с информацией о преимуществах компании (опытные мастера, индивидуальный подход, гарантии качества), отзывах клиентов и условиях сотрудничества. Сайт адаптирован под все устройства и оптимизирован под SEO для повышения поисковой видимости.

https://saunamontajspb.ru/