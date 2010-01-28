http://www.sdm-rpa.ru

Масштаб крупного российского производителя строительной и дорожной техники совершенно нас не смутил. Мы привыкли к ответственным и сложным задачам и с профессиональным интересом подходим к решению каждой из них. Так было и в этот раз.

Теперь у Дивизиона "Спецтехники" Группы "ГАЗ" есть сайт, полностью отвечающий коммерческим и представительским задачам компании. Так мы внесли свой скромный вклад в поддержку и развитие отечественной промышленности.