Sdm-rpa
Сайты «под ключ»
Добавлена184 просмотра
14 лет назад
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Масштаб крупного российского производителя строительной и дорожной техники совершенно нас не смутил. Мы привыкли к ответственным и сложным задачам и с профессиональным интересом подходим к решению каждой из них. Так было и в этот раз.
Теперь у Дивизиона "Спецтехники" Группы "ГАЗ" есть сайт, полностью отвечающий коммерческим и представительским задачам компании. Так мы внесли свой скромный вклад в поддержку и развитие отечественной промышленности.