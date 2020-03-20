Search Tours Platform "Onai Travel"

Добавлена
4 года назад
27 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ресурс имеющий потенциальные возможности стать крупным каталогом туров в Казахстане.

Проведена разработка:

- Техническое задание;

- Дизайн;

- Адаптивная верстка

- Разработка (CMS WordPress)

Использованные технологии:

Web Design, User Experience Design, User Interface Design, HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, WordPress, WordPress Plugin

Использованные инструменты:

Adobe Photoshop, PHP Storm

#Webdesign#ui#ux#html#css#PHP5#jquery#javascript#ajax#Wordpress#woocommerce#ecommerce#divi#divitheme#seo