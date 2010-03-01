Сервис ввода/вывода webmoney
Сайты «под ключ»
Добавлена729 просмотров
14 лет назад
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Объем работ по созданию сайта:
разработка дизайна
разработка логотипа
верстка
интеграция с CMS
разработка программных модулей
Функциональные возможности:
обработка заявок на ввод/вывод
архив заявок
автоматизированная оплата через систему WebMoney
кабинет пользователя
новости
отзывы клиентов
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Система управления сайтом - cms.Aranea