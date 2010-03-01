Сервис ввода/вывода webmoney

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
729 просмотров
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http://avalonbank.ru/

Объем работ по созданию сайта:

разработка дизайна

разработка логотипа

верстка

интеграция с CMS

разработка программных модулей

Функциональные возможности:

обработка заявок на ввод/вывод

архив заявок

автоматизированная оплата через систему WebMoney

кабинет пользователя

новости

отзывы клиентов

подписка на новости

Система управления сайтом - cms.Aranea