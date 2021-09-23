Сервис взаимных добавлений в друзья в vk (2019)

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Полностью мой проект, сделал тоже в соло от дизайна до разработки и запуска.
Фронт: Vue,Vue-Router,Vuex,Axios + vanilla js + html + css + адаптивность
Бэк: PHP7.2/7.3 + evas-php + mysql/mariadb
Также есть раздел новости - почти стандартная тема на WP
Внешние api: vk, payeer, advcash