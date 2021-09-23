Сервис взаимных добавлений в друзья в vk (2019)

Полностью мой проект, сделал тоже в соло от дизайна до разработки и запуска.

Фронт: Vue,Vue-Router,Vuex,Axios + vanilla js + html + css + адаптивность

Бэк: PHP7.2/7.3 + evas-php + mysql/mariadb

Также есть раздел новости - почти стандартная тема на WP

Внешние api: vk, payeer, advcash

https://vk-leaders.com/