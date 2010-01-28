Сеть экспресс-мастерских "Мастер Минутка"
Сайты «под ключ»
Добавлена117 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание: разработать полноценный сайт для сети экспресс-мастерских + усновка системы администрирования + разработка flash-элементов (базовое меню сайта, шапка основных страниц, интерактивная карта местонахождения мастерских по городу)