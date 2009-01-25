Сетевая компания "Юникей"

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
227 просмотров
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http://unikey.biz

На сайте применена сложная система маркетинга, приемлимая, главным образом, у сетевиков (inmarket, mybinar и проч.). Бинарное дерево. Система расчета баллов, квалификации, зарплаты, внутренняя валюта, пополнение баланса внутренней валюты через автоматы kiwi, генерация персонального аккаунта. Аналоги - inmarket.biz

На каждом аккаунта пользователя имеется большое количество функций: интернет-магазин (за внутреннюю валюту), пополнение баланса, система отчетов, конструктор сайтов.