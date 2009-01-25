Сетевая компания "Юникей"
Сайты «под ключ»
Добавлена227 просмотров
15 лет назад
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На сайте применена сложная система маркетинга, приемлимая, главным образом, у сетевиков (inmarket, mybinar и проч.). Бинарное дерево. Система расчета баллов, квалификации, зарплаты, внутренняя валюта, пополнение баланса внутренней валюты через автоматы kiwi, генерация персонального аккаунта. Аналоги - inmarket.biz
На каждом аккаунта пользователя имеется большое количество функций: интернет-магазин (за внутреннюю валюту), пополнение баланса, система отчетов, конструктор сайтов.