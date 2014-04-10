Сетка каталогов статей для оптимизации со встроенной системой сео-кодов. Система пин-кодов разрешает владельцу каталога зарабатывать на размещении уникальных статей без участия бирж контнента и ссылочных бирж, полностью автоматизируя процесс продажи кодов, не владея при этом даже персональным аттестатом системы WebMoney.