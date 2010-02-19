Seven Skies - International Music Radiostation

http://www.sevenskies.ru/

Официальный сайт радиостанции Seven Skies.

Что сделал я

1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).

2. Помог клиенту с выбором хостинга (и тарифного плана).

3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование, разработка индивидуальных модулей).

4. Вёрстка дизайна (предоставлен заказчиком).

5. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).

6. Сопровождение и поддержка (выполнял доработки по сайту бесплатно).

Особенности

1. Для каждой передачи (радиошоу) создан свой раздел.

2. Большой объём программирования для тонкой подгонки под нужды клиента.

3. Создание аудиоархива передач радиостанции с возможностью прослушки их на сайте. Для этого потребовалось разработать отдельный модуль для cms.

4. Интеграция плеера в сайт.

5. Налаживание взаимодействия ПО радиостанции с сайтом для отображения в режиме реального времени того, что сейчас звучит в эфире.

6. Сделан на cms Drupal.