Seven Skies - International Music Radiostation
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Официальный сайт радиостанции Seven Skies.
Что сделал я
1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).
2. Помог клиенту с выбором хостинга (и тарифного плана).
3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование, разработка индивидуальных модулей).
4. Вёрстка дизайна (предоставлен заказчиком).
5. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).
6. Сопровождение и поддержка (выполнял доработки по сайту бесплатно).
Особенности
1. Для каждой передачи (радиошоу) создан свой раздел.
2. Большой объём программирования для тонкой подгонки под нужды клиента.
3. Создание аудиоархива передач радиостанции с возможностью прослушки их на сайте. Для этого потребовалось разработать отдельный модуль для cms.
4. Интеграция плеера в сайт.
5. Налаживание взаимодействия ПО радиостанции с сайтом для отображения в режиме реального времени того, что сейчас звучит в эфире.
6. Сделан на cms Drupal.