Северо-Западное управление образования

http://szu.yartel.ru

Сайт Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области. Образовательный сайт. Управление образованием Красноярского, Кошкинского, Елховского районов Самарской области. Сайт создан на базе Ресурсного Центра Красноярского района. Система управления сайтом - Joomla.

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