SexSunny.ru - интернет магазин 18+

Задачи, которые были реализованы на сайте:

- Настройка интернет-магазина.

- Создание основных страниц сайта: о компании, доставка и оплата, гарантии, контакты, блог, курсы, распродажа.

- Создание доски объявлений "Клубничный рынок".

- Настройка слайдера.

- Создание рекламных баннеров.

- Разработка фирменных иконок для сайта.

- Разработка каталога товаров. Настройка основных категорий.

- Загрузка товаров на сайт.

- Настройка контактной формы. Настройка отправки заказа.

- Настройка соцсетей.

- Настройка системы доставки.

- Настройка чата на сайте.

- Разработка и написание публичной аферты.

- Создание карты сайта.

- Настройка системы оплаты.

- Настройка личного кабинета.

- Разработка мобильного приложения, а также планшетной версии.

- Создание защитного окна 18+.