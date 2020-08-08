SexSunny.ru - интернет магазин 18+

Задачи, которые были реализованы на сайте:
- Настройка интернет-магазина.
- Создание основных страниц сайта: о компании, доставка и оплата, гарантии, контакты, блог, курсы, распродажа.
- Создание доски объявлений "Клубничный рынок".
- Настройка слайдера.
- Создание рекламных баннеров.
- Разработка фирменных иконок для сайта.
- Разработка каталога товаров. Настройка основных категорий.
- Загрузка товаров на сайт.
- Настройка контактной формы. Настройка отправки заказа.
- Настройка соцсетей.
- Настройка системы доставки.
- Настройка чата на сайте.
- Разработка и написание публичной аферты.
- Создание карты сайта.
- Настройка системы оплаты.
- Настройка личного кабинета.
- Разработка мобильного приложения, а также планшетной версии.
- Создание защитного окна 18+.