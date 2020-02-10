Школа депиляции | Tilda

https://blazhkouch.ru

О компании: обучение сахарной и восковой депиляции по авторской методике Алены Блажкоуч. Алена проводит обучение как офлайн (Краснодар), так и онлайн. Форматы обучения: курсы и вебинары для разного уровня подготовки.

Предыстория: Алена в августе 2019 решила попробовать войти в сферу онлайн обучения, т.к. ее офлайн курсы успешно зарекомендовали себя. Обратилась ко мне с задачей «Разработка лендинга под ключ для платного вебинара». Вкратце: создала прототип → разработала дизайн → подключила оплату → настроила и отправляла email-рассылку. В итоге за 2 недели лендинг собрал более 600 регистраций. После этого было принято создать многостраничный сайт для остальных обучающих программ.

Выполненные задачи:

изучение ЦА, формирование УТП;

разработка понятной структуры сайт и прототипов для каждой страницы;

создание уникального дизайна для ПК, планшетов и мобильных;

написание ТЗ для калькулятора, контроль работы программиста;

наполнение контентом – Алена создавала текст на основе структуры страниц;

подключение GetCourse с формой оплаты (настройки на стороне GetCourse проводил другой специалист);

проведение базового SEO.

каждые 2 месяца я добавляю новые страницы вебинаров и обновляю другие разделы, т.к. школа активно развивается. Так же консультирую Алену по другим вопросам.