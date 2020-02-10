Школа депиляции | Tilda

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О компании: обучение сахарной и восковой депиляции по авторской методике Алены Блажкоуч. Алена проводит обучение как офлайн (Краснодар), так и онлайн. Форматы обучения: курсы и вебинары для разного уровня подготовки.
Предыстория: Алена в августе 2019 решила попробовать войти в сферу онлайн обучения, т.к. ее офлайн курсы успешно зарекомендовали себя. Обратилась ко мне с задачей «Разработка лендинга под ключ для платного вебинара». Вкратце: создала прототип → разработала дизайн → подключила оплату → настроила и отправляла email-рассылку. В итоге за 2 недели лендинг собрал более 600 регистраций. После этого было принято создать многостраничный сайт для остальных обучающих программ.
Выполненные задачи:
- изучение ЦА, формирование УТП;
- разработка понятной структуры сайт и прототипов для каждой страницы;
- создание уникального дизайна для ПК, планшетов и мобильных;
- написание ТЗ для калькулятора, контроль работы программиста;
- наполнение контентом – Алена создавала текст на основе структуры страниц;
- подключение GetCourse с формой оплаты (настройки на стороне GetCourse проводил другой специалист);
- проведение базового SEO.