Школа фигурного катания "Льдинка"

http://ldinka.r-komi.ru/

Сайт школы фигурного катания "Льдинка". Новости, соревнования, фото- и видеоальбомы, календарь соревнований, информационные каталоги, гостевая книга, форум, аккаунты пользователей, поиск по сайту, автоматическая регистрация с активацией через e-mail.