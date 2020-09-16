Shopdrawing - проектирование 3D моделей в Израиле

Shopdrawings - сайт по проектированию 3D моделей для изготовления металлоконструкций в Израиле.
Мой первый заказ на языке ИВРИТ.
Сложность работы состоит в том, что написание осуществляется справа налево, а не как мы привыкли.
Создавать сайт на незнакомом языке, да ещё и с другой структурой, не легко. Но, как говориться, трудности закаляют.
И теперь я, с уверенностью, могу браться за такие проекты.
Технические работы проведенные на сайте:
- Карта сайта
- CSS анимация
- Анимированное меню
- Адаптивная верстка под мобильные устройства
- Неограниченное кол-во разделов
- Форма обратной связи
- Встроенные 3D модели из внешнего сервиса
- Слайдер и всплывающие окна
- Различная анимация элементов сайта