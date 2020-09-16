Shopdrawing - проектирование 3D моделей в Израиле

Shopdrawings - сайт по проектированию 3D моделей для изготовления металлоконструкций в Израиле.

Мой первый заказ на языке ИВРИТ.

Сложность работы состоит в том, что написание осуществляется справа налево, а не как мы привыкли.

Создавать сайт на незнакомом языке, да ещё и с другой структурой, не легко. Но, как говориться, трудности закаляют.

И теперь я, с уверенностью, могу браться за такие проекты.

Технические работы проведенные на сайте:

- Карта сайта

- CSS анимация

- Анимированное меню

- Адаптивная верстка под мобильные устройства

- Неограниченное кол-во разделов

- Форма обратной связи

- Встроенные 3D модели из внешнего сервиса

- Слайдер и всплывающие окна

- Различная анимация элементов сайта