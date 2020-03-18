Show room Бунгало

Перейти на сайт – www.bungalow-showroom.ru

Клиент

Шоу-рум БУНГАЛО – Представляет собой активно развивающуюся сеть салонов продажи товаров для создания решений дизайнерских интерьеров премиум и среднего класса. Шоу-рум обладает более 50 ти точками предоставления розничной торговли по всей россии

Задача

Добавить дополнительные страницы сайта, сохранив и доработав основной имеющийся дизайн сайта. Провести аналитику конкурентов, выделить положительные и отрицательные аспекты юзабилити. Создать из landing page, полноценный интернет каталог с перечнем продукции м возможностью связаться для покупки определенных товаров

Инфокоммуникация

Дизайнерская мебель, доступная каждому в твоем городе, прямо сейчас

Увеличили количество заявок с сайта на 30% в месяц, сделали из landing page полноценный интернет каталог крупной офлайн компании

Решение

Создали типовую страницу раздела категорий, каталога продукции и страницу отдельно взятого товара с возможностью выбрать смежные товары, записаться на прием, заказать расчет стоимости, и ознакомиться с действующими акциями

Заключение

Срок работ проекта составил окало 20 рабочих дней, проект создан в сотрудничество с дизайн студией Design Dot(ссылка на них), чему мы несомненно рады и благодарим за приятное сотрудничество , за это срок получилось превратить небольшой landing page в полноценный интернет каталог обладающий более высокой конверсией и голубой вовлечения в пользование и ознакомление с сайтом