Шубы, меха, меховые изделия, коллекции из каракуля
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11 лет назад
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В компании "Turkiston-L" уверены: теплая, удобная, легкая шуба, способна превратить каждую женщину в королеву. Шуба – это мощный антидепрессант и великолепная компенсация во время холодного и темного зимнего периода. Поэтому на нашей фабрике мы создаем уникальные, комфортные, и самое главное, красивые изделия из натурального меха с учетом последних модных тенденций.