Shuxrat-Mebel Cайт мебельной компании

🔗 shuxrat-mebel.uz

Я разработал этот сайт «под ключ» для мебельной компании Shuxrat-Mebel, которая занимается производством и продажей качественной мебели.

Что было сделано:

Frontend-разработка:

Создан адаптивный, современный дизайн

Использованы React, Vite и Tailwind CSS для быстрой загрузки и удобного UI

Оптимизирована верстка под мобильные устройства

Функционал:

Каталог с категориями товаров

Просмотр деталей товаров с изображениями и характеристиками

Контактная форма для связи с компанией

Интерактивное меню и удобная навигация

Оптимизация и скорость:

Улучшена производительность за счет Lazy Loading

Использованы SEO-мета-теги для лучшей индексации в поисковиках

Проект был выполнен с учетом удобства пользователей и современных трендов веб-разработки. Если вам нужен качественный сайт для бизнеса — свяжитесь со мной!