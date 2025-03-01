Shuxrat-Mebel Cайт мебельной компании

🔗 shuxrat-mebel.uz
Я разработал этот сайт «под ключ» для мебельной компании Shuxrat-Mebel, которая занимается производством и продажей качественной мебели.
Что было сделано:
Frontend-разработка:
Создан адаптивный, современный дизайн
Использованы React, Vite и Tailwind CSS для быстрой загрузки и удобного UI
Оптимизирована верстка под мобильные устройства
Функционал:
Каталог с категориями товаров
Просмотр деталей товаров с изображениями и характеристиками
Контактная форма для связи с компанией
Интерактивное меню и удобная навигация
Оптимизация и скорость:
Улучшена производительность за счет Lazy Loading
Использованы SEO-мета-теги для лучшей индексации в поисковиках
Проект был выполнен с учетом удобства пользователей и современных трендов веб-разработки. Если вам нужен качественный сайт для бизнеса — свяжитесь со мной!