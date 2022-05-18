Опис проекту:

Сімейна стоматологічна клініка GRONO, звернулась до нас з задачею комплексного маркетингу. Однією із задач, було розробити сайт для клініки на який запускатиметься контекстна та таргетована реклама. Сайт повинен нести в собі інформаційний характер для нових відвідувачів, а також збільшити кількість пацієнтів. Наша команда виконала всі побажання клієнта. Були підібрані та погоджені кольорові комбінації, вибраний шрифт, складений порядок виведення блоків і компонування текстових елементів, авторський дизайн з дотриманням брендбука клініки. Розроблена базова SEO-оптимізація.

Функціонал який ми виконали:

Зручний функціонал сайту. Використанні сучасні елементи дизайну. На сайті містяться декілька форм зворотного зв'язку, де відвідувачі мають можливість залишити свої контактні дані, а також контактна інформація для зв`язку з клінікою.

Хто працював над сайтом: Дизайнер, верстальник, копірайтер, контент-мейкер, маркетологи.

https://gronoclinic.com.ua/