Синтез-Школа работы с телом

http://sintez-school.ru

Сайт рассказывает о ‘Синтез-Школе работы с телом’, где изучают авторскую методику телесной терапий, построенную на синтезе йоги, тайцзи-цунь и классической западной телесно-ориентированной психологий.

С технической точки зрений, CMS для этого сайта позволяет:

1. Редактировать текст информаций на сайте пользователю без специальных навыков, работая в Word-подобном редакторе

2. создавать новые страницы и разделы сайта

3. создавать, редактировать и удалять семинары, проводимые школой

4. размешать отзывы участников о семинаре

5. публиковать галереи фотографий с прошедших семинаров

6. вести расписание занятий семинаров, для разных городов, с указанием стоимости участия (индивидуально для данного семинара и города) и координат мест проведения

7. с помощью формы заказа посетитель может записаться на выбранное занятие. Заказ пересылается администратору сайта на емайл и сохраняется в архиве в служебной части сайта

8. публиковать новости в разделе новостей

9. добавлять и показывать на сайте анонсы так называемых ‘горячих событий’ – сторонних семинарах, тренингов и тому подобных мероприятиях, потенциально интересных аудиторий сайта

10. вести обобщенный “Архив/библиотеку” сайта, где находятся:

архивы старых новостей

архивы ‘горячих события’

статьи тренеров школы

галерей фотографий (которые могут быть привязаны к определённому семинару)

ссылки на интересные/рекомендованные сайты, с возможность отправки посетителем уведомления администратору о ‘битой’ ссылке

В этом разделе есть возможность создания произвольного количества вложенных подразделов для лучшей ‘каталогизаций’ этой разнородной информаций

11. все новости, ‘горячие события’, семинарские занятия отмечены в разделе “Календарь” и выводятся, сгрупироваными по дате

12. страница контактных данных школы в разных городах