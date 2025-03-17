SkyPRO - производитель натяжных потолков.

Натянем с любовью? 😳

Нет, этот пост не про сексуальный подтекст этого слогана. Хотя в Новгороде теперь за это его знают практически все.

SkyPRO – известный на местном рынке производитель натяжных потолков. В компании уже много лет ощущали необходимость перемен в стиле, что мы и сделали. Обновили логотип и освежили всю айдентику.

Клиент попросил обозначить с помощью сердца связь с их текущим слоганом «натянуто с любовью», мы учли это пожелание, добавив сердце в логотип, а слоган - как отдельный необязательный элемент стиля.

Уже скоро покажем свеженький лендинг для этой компании, следите за новостями 👉🏻 😉

https://promo.skypro.ru