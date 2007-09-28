SNT - интернет магазин посуды

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Торговая марка S&T крупный поставщик посуды в Украине. Партнерами компании являются "Таврия В", "Сильпо", "METRO" и многие другие розничные сети и супермаркеты. Сайт выполнен в строгом стиле и оснащен следующими программными модулями:
* система управления контентом сайта
* обратная связь
* модуль "Коллектив"
* каталог продукции
* Интернет магазина
* Товар недели
* Лидеры продаж
* Лента новостей
* Гостевая книга