SNT - интернет магазин посуды

http://www.snt.od.ua/

Торговая марка S&T крупный поставщик посуды в Украине. Партнерами компании являются "Таврия В", "Сильпо", "METRO" и многие другие розничные сети и супермаркеты. Сайт выполнен в строгом стиле и оснащен следующими программными модулями:

* система управления контентом сайта

* обратная связь

* модуль "Коллектив"

* каталог продукции

* Интернет магазина

* Товар недели

* Лидеры продаж

* Лента новостей

* Гостевая книга