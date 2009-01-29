Sony Ericsson Cyber-Shot promo 2

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
147 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://cyberpromo.com.ua

Это уже четвертый промо сайт для компании SonyEricsson по заказу РА «Roi Communications» На сайте была реализована авторская система которая позволяла регистрировать участников, проводить розыгрыши призов и вести анализ о ходе рекламной компании онлайн.