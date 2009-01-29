Sony Ericsson Cyber-Shot promo 2
Сайты «под ключ»
Добавлена147 просмотров
15 лет назад
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Это уже четвертый промо сайт для компании SonyEricsson по заказу РА «Roi Communications» На сайте была реализована авторская система которая позволяла регистрировать участников, проводить розыгрыши призов и вести анализ о ходе рекламной компании онлайн.