Sony Ericsson Cyber-Shot promo 2

http://cyberpromo.com.ua

Это уже четвертый промо сайт для компании SonyEricsson по заказу РА «Roi Communications» На сайте была реализована авторская система которая позволяла регистрировать участников, проводить розыгрыши призов и вести анализ о ходе рекламной компании онлайн.