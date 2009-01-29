Sony Ericsson Cyber-Shot promo
Сайты «под ключ»
Добавлена177 просмотров
15 лет назад
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Третий промо сайт для компании SonyEricsson по заказу РА «Roi Communications». Сайт получился очень маштабным. Кроме информации о самой рекламной компании на сайте присутствует огромная фотогалерея где собранно пару тысяч фотографий сделанных телефонами сери cyber-shot во всех городах где проходила акция.