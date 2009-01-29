Sony Ericsson Walkman promo

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://lifemusic.com.ua

Очередной промо сайт для компании SonyEricsson по заказу РА «Roi Communications». На сайте присутствует подробная информация о акции. Описание моделей которые участвуют в акции, призов. После окончании акции на сайте появится список победителей.