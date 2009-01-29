Sony Ericsson Walkman promo
Сайты «под ключ»
Добавлена156 просмотров
15 лет назад
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Очередной промо сайт для компании SonyEricsson по заказу РА «Roi Communications». На сайте присутствует подробная информация о акции. Описание моделей которые участвуют в акции, призов. После окончании акции на сайте появится список победителей.