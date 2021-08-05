Sony Music Academy — проект для поиска талантов

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Sony Music — вторая по величине в мире звукозаписывающая компания. Входит в «Большую тройку», контролирующую 70% мирового музыкального рынка. Академия — образовательный проект для привлечения новых талантов.
Чтобы запустить Академию, российское отделение обратилось к нам за помощью. Мы взяли на себя задачу: в сжатые сроки создать и запустить лендинг для сбора заявок.
Сделали
- Доработали дизайн-концепцию и макеты;
- Реализовали сайт на WordPress;
- Интегрировали сторонний HR-сервис;
- Опубликовали сайт на сервере Sony Music;
- Сверстали стилизованные имейлы для рассылки.
- Figma
- PHP
- Tilda
- WordPress
- 50 часов работы
- 2 специалиста