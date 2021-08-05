Sony Music Academy — проект для поиска талантов

Добавлена
2 года назад
51 просмотр
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Sony Music — вторая по величине в мире звукозаписывающая компания. Входит в «Большую тройку», контролирующую 70% мирового музыкального рынка. Академия — образовательный проект для привлечения новых талантов.

Чтобы запустить Академию, российское отделение обратилось к нам за помощью. Мы взяли на себя задачу: в сжатые сроки создать и запустить лендинг для сбора заявок.

Сделали

  • Доработали дизайн-концепцию и макеты;
  • Реализовали сайт на WordPress;
  • Интегрировали сторонний HR-сервис;
  • Опубликовали сайт на сервере Sony Music;
  • Сверстали стилизованные имейлы для рассылки.
Технологии

  • Figma
  • PHP
  • Tilda
  • WordPress
Инфографика

  • 50 часов работы
  • 2 специалиста
Смотрите полный кейс

https://sibdev.pro/portfolio/case/sony-music-academy/