Sony Music Academy — проект для поиска талантов

Sony Music — вторая по величине в мире звукозаписывающая компания. Входит в «Большую тройку», контролирующую 70% мирового музыкального рынка. Академия — образовательный проект для привлечения новых талантов.

Чтобы запустить Академию, российское отделение обратилось к нам за помощью. Мы взяли на себя задачу: в сжатые сроки создать и запустить лендинг для сбора заявок.

Сделали

Доработали дизайн-концепцию и макеты;

Реализовали сайт на WordPress;

Интегрировали сторонний HR-сервис;

Опубликовали сайт на сервере Sony Music;

Сверстали стилизованные имейлы для рассылки.

Figma

PHP

Tilda

WordPress

50 часов работы

2 специалиста

https://sibdev.pro/portfolio/case/sony-music-academy/