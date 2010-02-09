Социальная сеть для деловых людей «ProSpravy.com»

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Добавлена
14 лет назад
174 просмотра
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http://www.prospravy.com/

Украинская социальная сеть «ПроСправи» объединяет деловых людей с целью общения, налаживания новых контактов и обмена опытом.

Регистрация новых участников производится только по приглашениям, что позволяет обеспечивать высокий качественный уровень сообщества в целом.

Просмотр же информации доступен всем желающим без необходимости в регистрации.

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