Социальная сеть для деловых людей «ProSpravy.com»
Сайты «под ключ»
Добавлена174 просмотра
14 лет назад
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Украинская социальная сеть «ПроСправи» объединяет деловых людей с целью общения, налаживания новых контактов и обмена опытом.
Регистрация новых участников производится только по приглашениям, что позволяет обеспечивать высокий качественный уровень сообщества в целом.
Просмотр же информации доступен всем желающим без необходимости в регистрации.
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