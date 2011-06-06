Социальная сеть юных банкиров (ПриватБанк)
Сайты «под ключ»
Добавлена177 просмотров
13 лет назад
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Спроектировал, разработал, установил и настроил все ПО портала. Реализовано все, кроме дизайна.
В частности:
- "социальный набор" (блоги, личные сообщения и т.п.)
- механизм взаимодействия с сервисами банка (SOAP)
- прочий функционал.