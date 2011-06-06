Социальная сеть юных банкиров (ПриватБанк)

http://www.juniorbank.com.ua/

Спроектировал, разработал, установил и настроил все ПО портала. Реализовано все, кроме дизайна.

В частности:

- "социальный набор" (блоги, личные сообщения и т.п.)

- механизм взаимодействия с сервисами банка (SOAP)

- прочий функционал.