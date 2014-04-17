Социальный сайт фотографов

Сайт был запланирован как, ни много, ни мало, социальная сеть для обмена опытом среди фотографов.

PHP, без использования фреймворков.

Дизайн также мой.

Основные реализованные функции:

профиль пользователя, личный кабинет

загрузка фотографий,

галерея с категориями

комментирование

избранное, рекомендации

личные сообщения

тематические сообщества

механизм проведения конкурсов с голосованием

каталог статаей

форум