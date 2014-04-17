Социальный сайт фотографов

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Сайт был запланирован как, ни много, ни мало, социальная сеть для обмена опытом среди фотографов.
PHP, без использования фреймворков.
Дизайн также мой.
Основные реализованные функции:
- профиль пользователя, личный кабинет
- загрузка фотографий,
- галерея с категориями
- комментирование
- избранное, рекомендации
- личные сообщения
- тематические сообщества
- механизм проведения конкурсов с голосованием
- каталог статаей
- форум