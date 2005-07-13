Создание блога новостей о криптовалюте

Я разработал веб-сайт Cryptanclub – блог новостей о криптовалюте. Веб-сайт создан на платформе WordPress с использованием Elementor Pro, HTML и CSS.

Заказчику нужна удобная система добавления постов, интеграция криптовалютных виджетов, перевод сайта на 3 языка, шапка в виде бокового меню и мета-теги в нем.

Я создал название с помощью специального кода, интегрировал виджет с информацией о криптовалюте через API и добавил возможность переводить язык одной кнопкой.

Основной упор был сделан на функциональность, которая полностью удовлетворила заказчика.