Создание корпоративного сайта для компании "Югвиде

Создали и наполнили сайт для Югвидеосервис. Получился отличный, SEO - оптимизированный сайт. Заказчику понравилось :) Как-нибудь добавлю сюда его отзыв!

На сайте добавлен разный функционал для различных страниц:

- Главная

- О нас

- Услуги

- Портфолио

- Блог

- Контакты

Из функционала:

- Слайдеры, AJAX загрузка элементов, фикс. меню, оставление заявки и так далее...