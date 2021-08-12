Создание корпоративного сайта для компании "Югвиде
Добавлена52 просмотра
2 года назад
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Создали и наполнили сайт для Югвидеосервис. Получился отличный, SEO - оптимизированный сайт. Заказчику понравилось :) Как-нибудь добавлю сюда его отзыв!
На сайте добавлен разный функционал для различных страниц:
- Главная
- О нас
- Услуги
- Портфолио
- Блог
- Контакты
Из функционала:
- Слайдеры, AJAX загрузка элементов, фикс. меню, оставление заявки и так далее...